«Почему люди такие злые». Муфтия Башкирии возмутили маленькие пожертвования

Муфтий Башкирии Биргалин призвал не жертвовать через садакаматы менее 300 рублей

В башкирских мечетях появились садакаматы для пожертвований от 300 рублей. Муфтий республики Айнур Биргалин в Telegram-канале раскритиковал тех, кто готов отдать на благотворительность меньшие суммы.

«Кто совсем мелочью хочет жертвовать, ну, совсем это смешно», — заявил он.

Терминалы запрограммированы на безналичную оплату 300, 500 и 1000 рублей. Для других сумм в аппаратах есть емкости для наличных и QR-код, ведущий на специальный сайт.

Высказывание Биргалина возмутило прихожан. Они раскритиковали его за пренебрежение к верующим, чьи финансовые возможности ограничены. В разговоре с изданием «Подъем» муфтий заявил, что его неправильно поняли.

«Не знаю, почему люди такие злые, хотят сразу вывернуть все на другую сторону. Это популярные суммы для наших прихожан, которые постоянно в мечеть ходят», — объяснил священнослужитель.

Он пообещал запрограммировать и 50, и 100 рублей, но предупредил, что так аппарат обойдется приходам дороже. В целом, по словам Биргалина, нововведение пришлось верующим по душе, с введением безналичных расчетов милостыню стали давать чаще.

Садака — это добровольная милостыня нуждающимся, одно из условий соблюдения поста в месяц Рамадан. Он завершится в ночь с 30 на 31 марта праздником Ураза-байрам.