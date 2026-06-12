Побег из террариума: ящерица Юна устроила переполох в Новой Москве

В Новой Москве домашняя ящерица сбежала на прогулку по подъезду

Жильцы квартиры в ЖК «Испанские кварталы» в Новой Москве встретили дома необычного незваного гостя — на пороге появилась ящерица. О ситуации жительница Марина рассказала 360.ru.

По ее словам, пресмыкающееся встретила ее соседка и очень сильно удивилась.

«Она симпатяга, совсем не ядовитая, спокойная и культурная. Но если не любишь рептилий, то трогать ее все равно страшновато», — отметила женщина.

Затем выяснилось, что ящерица сбежала из другой квартиры и отправилась бродить по этажам.