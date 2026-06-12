Побег из террариума: ящерица Юна устроила переполох в Новой Москве
В Новой Москве домашняя ящерица сбежала на прогулку по подъезду
Жильцы квартиры в ЖК «Испанские кварталы» в Новой Москве встретили дома необычного незваного гостя — на пороге появилась ящерица. О ситуации жительница Марина рассказала 360.ru.
По ее словам, пресмыкающееся встретила ее соседка и очень сильно удивилась.
«Она симпатяга, совсем не ядовитая, спокойная и культурная. Но если не любишь рептилий, то трогать ее все равно страшновато», — отметила женщина.
Затем выяснилось, что ящерица сбежала из другой квартиры и отправилась бродить по этажам.
«Это моя Юна, на днях крышка от террариума треснула, и она умудрилась вылезти», — рассказала владелица Маруся.
Юну вернули в родное жилище, сейчас с ней все в порядке.
Ранее ветеринар и герпетолог Алексей Смирнов рассказал, что введение домашних и ящериц в спячку требует серьезной подготовки. Если хозяин не планирует разведение в будущем, от процедуры лучше отказаться из-за ее сложности.