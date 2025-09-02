Ветеринар Смирнов указал на особую сложность процедуры по введению домашних рептилий в спячку

Герпетолог и ветеринар Алексей Смирнов сообщил « Москве 24 », что введение черепах, змей и ящериц в спячку требует тщательной подготовки. Если хозяин не планирует разведение, от этой процедуры лучше отказаться из-за ее сложности.

Как пояснил специалист, за 1,5 месяца до спячки пресмыкающихся нужно активно кормить, чтобы они набрали вес. За две-три недели необходимо устроить голодную диету.

«В это время также важно искупать питомца в теплой воде четыре-пять раз, поскольку это необходимо для очищения их желудочно-кишечного тракта», — отметил врач.

По его словам, в террариум следует положить субстрат, например опилки или мох, и медленно снижать температуру: для черепах — до +5 градусов, для ящериц — от +5 до +10 градусов, для змей — от +15 до +20 градусов.