В «Москонцерт холле» прошел финал конкурса «Миссис Москвы 2026», в котором победила Валентина Вылегжанина. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Титул „Миссис Москва — 2026“ присуждается Валентине Вылегжаниной», — объявила со сцены президент конкурса и фонда «Планета женщин» Алла Маркина.

Невестка народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, актриса и хореограф Театра кошек Марина Куклачева, победившая в этом конкурсе в 2025 году, передала корону Вылегжаниной. Кроме того, обладательница главного титула конкурса получил «Хрустальную звезду», «Космический кубок» и поездку в Турцию. В борьбе за корону Вылегжанина обошла девять финалисток.

Второе и третье место в конкурсе заняли Наталья Никифорова и Елена Калитина. Им присудили титулы вице-миссис и первой вице-миссис. Участница Ирина Диа победила в номинации «Гран-при миссис Москва», а Юлия Куклина — в категории «Миссис Москва классик».