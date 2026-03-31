Победители лотереи раскрыли свои счастливые числа

Большинство выигравших в лотерею от одного миллиона рублей считают счастливым число семь. Также популярны числа 13 и 17, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином, «Национальная Лотерея».

Участниками опроса стали более 300 миллионеров лотерей бренда.

«По результатам исследования, число 7 выбрали около 27% респондентов, что с заметным отрывом опережает остальные варианты. Интересно, что это число заметно чаще называли мужчины, чем женщины», — рассказали в пресс-службе.

Числа 13 и 17 выбрали примерно 10-12% респондентов. Также в список вошли числа 14, восемь, пять и три. При этом выбор любимого числа связан не с рациональным расчетом, а с эмоциональной привязкой.

Жительница Норильска Светлана Малькова купила лотерейные билеты на сдачу, выбрала 13 случайных чисел и выиграла 37 миллионов рублей.