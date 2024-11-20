Победителей федерального конкурса качества определили в России

Смазочные материалы «Газпромнефть-СМ» получили главные награды ежегодного федерального конкурса «100 лучших товаров России». Непрерывное повышение эксплуатационных характеристик продукции было и остается одной из стратегических задач, подчеркнул, комментируя это событие, гендиректор компании Анатолий Скоромец.

Лауреатом стало моторное универсальное всесезонное масло. Его разработали специально для защиты бензиновых и дизельных двигателей легкового транспорта.

Дипломы также получили моторное масло для дизельных двигателей внедорожной техники, трансмиссионное масло для высоконагруженных узлов и многофункциональная смазка для их защиты.

Моторные и трансмиссионные масла для легковых авто, оборудования и спецтехники, а также многофункциональную смазку для защиты высоконагруженных узлов удостоили оценок за высокие эксплуатационные характеристики.

«Сложность техники растет с каждым днем, а вместе с этим растут и требования к смазочным материалам», — подчеркнул Анатолий Скоромец.

Именно поэтому, по его словам, постоянное совершенствование качества и эксплуатационных характеристик продукции является важной стратегической задачей «Газпромнефть-СМ».

Также это и инструмент оперативного реагирования на запросы потребителей в условиях непрерывного прогресса, заключил он.