PNAS: ученые обнаружили возможный механизм влияния антидепрессантов на шум в ушах

Международная группа ученых установила потенциальную связь между приемом антидепрессантов и шумом в ушах. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на журнал PNAS.

Под руководством Лоуренса Трасселла в Университете здравоохранения и науки штата Орегон ученые проанализировали воздействие серотонина на слуховые системы грызунов. Выяснилось, что усиление передачи сигналов серотонина может вызывать эффекты, напоминающие восприятие несуществующих звуков.

Особое внимание уделялось дорсальному ядру улитки — области мозга, ответственной за начальную обработку слуховой информации. Избыточная активность нейронов в этом участке может приводить к ощущению звона в ушах без внешнего источника.

Несмотря на возможное обострение тиннитуса, эксперты подчеркнули, что селективные ингибиторы обратного захвата серотонина остаются важным инструментом в терапии депрессивных и тревожных расстройств. Ученые надеются, что дальнейшие работы позволят разработать методы адресного воздействия на слуховые нейронные сети, чтобы снизить шум в ушах без влияния на эмоциональное состояние пациента. Они также напомнили, что любые медикаменты должны приниматься строго по назначению врача.