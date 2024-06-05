ПМЭФ проведут с учетом актуальных требований эпидемиологической безопасности

Организаторы Петербургского экономического форума обеспечили для гостей мероприятия все необходимые меры санитарно-противоэпидемической безопасности. Об этом сообщил фонд «Росконгресс».

Несмотря на то, что форум проходит на фоне снятия всех основных ограничений после пандемии COVID-19, организаторы позаботились о безопасности участников — все они проходят ПЦР-тестирование. Исследование проводят один раз, и его результаты считаются действительными во все дни форума.

Противоэпидемическим контролем занимается специализированная компания ООО «РК Авангард». Она также проводит генеральную дезинфекцию и осуществляет меры, поддерживающие санитарно-эпидемическое благополучие.

«На каждом этапе форума будет выполняться комплекс профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции», — объяснил генеральный директор компании Игорь Огнев.

Помещения обеззараживаются с помощью ультрафиолетовых бактерицидных установок, а генераторы холодного тумана распространяют обеззараживающий состав.

Ранее организаторы мероприятия сообщили, когда на ПМЭФ будет выступать президент Владимир Путин. Он произнесет речь 7 июня.