Плотоядная бактерия чуть не лишила ног москвича. Вмешались врачи

Москвич попал в реанимацию ИКБ № 2. Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, медики обратили внимание на высокую температуру и сильное воспаление кожи на ногах, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в официальном Telegram-канале .

Диагностика выявила в крови 36-летнего больного сразу два возбудителя. Первый — гемолитический стрептококк. Он вызывает инфекционное заболевание кожи, рожистое воспаление. Чаще всего оно проявляется на голени.

Вторым возбудителем оказалась плотоядная бактерия, которая не встречается в России. Ареал обитания этого существа — теплые океанические воды. Бактерия способна привести к некрозу мягких тканей.

Инфекция у пострадавшего москвича распространилась очень быстро. Затем началось заражение крови. Медики подключили его к ИВЛ, затем больного пришлось подсоединить и к аппарату «искусственная почка».

Кровь зараженного очистили от токсинов. Ему прописали курс антибиотиков. Мужчина провел десять дней на аппарате искусственной вентиляции легких. Затем его перевели из реанимации в хирургию.

Врачи отметили, что восстановление здоровья пострадавшего займет немалое количество времени. Вероятно, ему потребуется пересадка кожи. На данный момент медики дали благоприятный прогноз на полное восстановление пациента.

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