Сегодня 15:50 Чемпионка России по ледолазанию умерла от укуса клеща. Главное о трагедии Алены Власовой Невролог Комаров предположил, почему Власову не смогли спасти после укуса клеща 0 0 0 Фото: Федерация альпинизма России Здоровье

Действующая чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла в возрасте 35 лет. В начале лета ее укусил клещ, что привело к менингеальному энцефалиту. Спортсменка впала в состояние, близкое к коме, и три месяца была на ИВЛ. Ее близкие и коллеги до сих пор не могут поверить в случившееся.

Кто такая Алена Власова, как она заболела Алена Власова стала чемпионкой России по ледолазанию в скоростной парной гонке в феврале этого года. Трагическая случайность с укусом клеща произошла, когда девушка отдыхала на даче у друзей, прогулялась по лесу, а после сразу не обнаружила ничего подозрительного. Только утром оказалось, что ее укусил клещ, рассказала в беседе с 360.ru одна из подруг спортсменки, представившаяся Екатериной. «Сразу его сдала, в этот же день узнала о результате и приняла меры по лечению Она пропила все лекарства. Но была на ИВЛ, была в коме. После вышла в малое сознание, начала улучшаться. Но заболела пневмонией, и состояние начало ухудшаться», — пояснила она. Отдельно девушка отметила большое трудолюбие Власовой: все проигрыши были для нее стимулом для дальнейшей работы и движения вперед. «Сильный спортсмен, прекрасная подруга, жена и мама. Очень любила яркие вечеринки, танцы и путешествия. Мы объехали много стран вместе, но она всегда мечтала побывать в Париже. Мы все верили в чудо! Но чуда не произошло», — с горечью добавила собеседница 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Спортсменка три месяца провела на ИВЛ В последние месяцы жизни Власову из-за осложнений энцефалита подключили к аппарату ИВЛ. По информации Shot, у спортсменки было повреждено 70% легких. Супруг Алены говорил, что она могла открывать и закрывать глаза, слышала собеседников и даже пыталась отвечать. Несмотря на все усилия врачей, 5 октября она скончалась. У чемпионки остались муж и 12-летняя дочь. Представители Федерации альпинизма России ранее заявили, что не могут смириться с тем, что произошло.

«До сих пор не верим. Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким», — добавили в организации.

Фото: РИА «Новости»

Почему Власову не смогли спасти? Сейчас от вирусного энцефалита умирает, вероятно, один из 100 тысяч человек, отметил в беседе с 360.ru врач-невролог Александр Комаров, подчеркнув, что методы лечения этого заболевания хорошо известны. В случае с Власовой, по его мнению, сказались индивидуальные особенности организма. И безусловно, могло наложить отпечаток возникшее у девушки воспаление легких. При этом он не исключил, что речь могла идти о ковидной пневмонии, с учетом, что сейчас Covid-19 снова начал поднимать голову, как и другие сезонные недуги. «Получилась суперинфекция. Когда есть энцефалит, нарушающий функции организма для восстановления, и к нему присоединяется ковид, повредивший легкие. И все это вместе спровоцировало смертельный исход. Вполне может быть такая история», — пояснил собеседник 360.ru. Симптомы клещевого энцефалита Энцефалит начинается с выраженной тяжелой головной боли, тошноты, рвоты, не приносящей облегчения, светобоязни, слезотечения, ломоты в суставах, перечислил Комаров.

Фото: РИА «Новости»

«Все это длится в течение одного-двух дней, потом снижается уровень сознания, человек впадает в отечную кому. Когда головной мозг отечен, он не может функционировать, и человек находится в руках врачей-реаниматологов», — подчеркнул специалист.

Интересно Вирус клещевого энцефалита находится в слюнных железах клеща, который выступает переносчиком этого тяжелого заболевания. Когда клещ кусает человека, вирус начинает пробираться к головному мозгу, затем разрушает его клетки, что приводит к выходу из строя и других систем организма. Вирус клещевого энцефалита находится в слюнных железах клеща, который выступает переносчиком этого тяжелого заболевания. Когда клещ кусает человека, вирус начинает пробираться к головному мозгу, затем разрушает его клетки, что приводит к выходу из строя и других систем организма.

Как спастись после укуса клеща Спасти пациента при заражении клещевым энцефалитом может в том числе противоотечная и противовоспалительная терапия. Лечение занимает около 12-15 дней в зависимости от тяжести, уточнил врач.

И исход, по его словам, как правило, благоприятный. Однако, подчеркнул он, это не означает, что после укуса клеща не надо принимать никаких мер, надеясь на то, что либо организм справится сам, либо как-нибудь помогут медики.

Фото: РИА «Новости»

«Не надо доводить до комы, потому что пути Господни неисповедимы. В случае, когда нас клещ уже укусил и мы понимаем, что он энцефалитный, что подтвердилось анализами, нужно делать уколы специальной сывороткой — это небольшое количество сигнальных молекул, которые помогают убить вирус», — пояснил он. Механизм в этом случае тот же, что и с противостолбнячной сывороткой, которую колют, если человек наступил на ржавый гвоздь, или с уколами в живот после укуса животного, которые делают для защиты от вируса бешенства. Также защититься от этой болезни можно с помощью вакцинации, подчеркнул Комаров. В этом случае в организме появятся антитела, которые поглотят вирус при укусе клеща и на дадут ему добраться до головного мозга.