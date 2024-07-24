Площадь Европы в Москве переименовали в площадь Евразии

Мэр Москвы Собянин подписал указ о переименовании площади Европы

Edgar Breshchanov/Global Look Press
Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился изменить название площади Европы около Киевского вокзала. Ее переименуют в площадь Евразии. Постановление об этом опубликовали на сайте главы столицы.

Подлежащая переименованию площадь находится в центре города — вдоль Бережковской набережной в районе Дорогомилово Западного административного округа, сообщил RT. Ее строили в 2001–2002 годах в рамках российско-бельгийского проекта, открытие объекта состоялось в сентябре 2002 года.

Ранее в столице переименовали два сквера и несколько улиц. Сквер в Басманном районе назвали именем Генерала армии Хрулева, а сквер по Новосущевской улице в Марьиной Роще стал Миитовским. Находящиеся в Хорошевском районе улицы Проектируемые получили названия Надежды Троян — разведчицы и медсестры партизанских отрядов. Также Проектируемый проезд около проспекта Вернадского переименовали в улицу Академика Евтихиева.

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