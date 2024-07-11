«Москва.ру»: две улицы и два сквера переименовали в столице

Власти Москвы решили дать новые названия двум столичным улицам и двум скверам. Как написало издание«Москва.ру», они были выбраны в ходе голосования на платформе «Активный гражданин».

Так, сквер в Басманном районе у дома № 13/17 получил название Генерала армии А. В. Хрулева. Еще один сквер между строениями 1–3 дома № 22 по Новосущевской улице в Марьиной Роще теперь будет называться Миитовским сквером.

Две улицы в Хорошевском районе, которые раньше назывались как Проектируемые, будут носить имя Надежды Троян — разведчицы и медсестры партизанских отрядов. Проектируемый проезд № 6639 в районе Проспекта Вернадского теперь будет называться улицей Академика Евтихиева.

Заглянуть за железный занавес. Что нужно знать о поездке в КНДР

Борьба противоположностей. Россиянам раскрыли главные козыри финалистов Евро-2024

Алсу в разводе — шоубиз в раздрае. Что известно о разрыве певицы с Яном Абрамовым

«Небесных таин сказателю, всех языков учителю». Как отмечают День Петра и Павла

«Правил практически не существует». Что такое сапы и в чем их опасность

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте