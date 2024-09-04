Песков назвал причину уменьшения числа зарубежных участников ВЭФ

Давление Запада и угроза санкций повлияли на число зарубежных участников Восточного экономического форума. Несмотря на это, со временем ситуация станет лучше, и иностранных гостей мероприятия будет больше. Об это м заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«С годами будет ситуация меняться и меняться в лучшую сторону», — отметил он.

Песков назвал давление со стороны стран Запада беспрецедентным. Он напомнил, что ряд зарубежных представителей не приезжают на ВЭФ из-за угрозы первичных и вторичных санкций. Представитель Кремля подчеркнул, что форум является важной площадкой для диалога и призвал достойно провести его в этом году.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал, что Россия не будет приглашать западные государства в Москву на парад, посвященный 80-летию Победы. По его словам, гостями мероприятия в первую очередь станут страны СНГ.