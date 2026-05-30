«Плавильня генофондов». Онищенко раскрыл секрет красоты россиянок

Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами, рейтинг предоставила независимая организация World Population Review.

«Наши женщины — самые красивые, никакое не четвертое, а первейшее место! Наша страна — это плавильня генофондов, у нас нет кровосмешения, как у других малочисленных народов. У нас одних только наций — 130, это огромный запас», — прокомментировал рейтинг Онищенко.

Внешняя красота зависит не только от генетических данных, но и от образа жизни и отсутствия вредных привычек. В России последнее время наблюдается тренд на здоровый образ жизни, что способствует рождению здоровых и красивых детей, подчеркнул академик.

Согласно исследованию, страной с самыми красивыми женщинами стала Колумбия. На второй строчке расположилась Польша, а на третьем — Греция. В топ-5 также вошли Россия и Чехия. Авторы призвали не относиться серьезно к рейтингу, так как красота — это очень субъективное понятие.