Красота в снегах. Россию назвали страной с самыми очаровательными женщинами
Россия оказалась на 4-м месте в рейтинге самых красивых женщин мира
Аналитики подсчитали, женщин каких стран чаще всего признают самыми красивыми. Чтобы составить рейтинг, специалисты изучили данные конкурсов красоты и мнение пользователей Сети.
Итоги исследования
Топ стран с красавицами опубликовал сайт World Population Review. Чтобы подготовить список, специалисты изучили множество рейтингов 2025 года, в которых оценивалась привлекательность женщин.
Учитывались результаты международных конкурсов красоты, популярность представительниц разных стран в мире знаменитостей, а также мнения экспертов. В качестве дополнительного источника авторы рейтинга также опирались на голосования пользователей форума Reddit.
В итоге страной с самыми красивыми женщинами признали Колумбию. На второй строчке расположилась Польша, а на третьем — Греция. В топ-5 также вошли Россия и Чехия.
Аутсайдерами стали Венесуэла, Албания и Испания — эти страны поставили на последние строчки рейтинга.
Авторы исследования подчеркнули, что красота является субъективным и слишком всеобъемлющим понятием, поэтому не стоит относиться к результатам слишком серьезно.
«Один человек может считать определенный цвет волос или глаз самым привлекательным. Другой может предпочитать определенный тон кожи или форму тела. Третий может считать, что истинная привлекательность заключается не только в внешности женщины, но и в ее добром сердце, чувстве юмора или любви к танцам», — отметили в World Population Review.
Кого считают красавицами
Авторы опубликовали краткий обзор, представительницы каких стран чаще всего возглавляют рейтинги. Так как победу одержали колумбийки, составители списка в первую очередь обратили внимание на латиноамериканских женщин, живущих в залитых солнцем тропиках.
В WPR напомнили, что Бразилия считается родиной множества супермоделей, включая Жизель Бюндхен, Адриану Лиму, актрису Морену Баккарин, а Колумбия подарила миру таких красавиц как Шакира и София Вергара.
Составители рейтинга отдельно коснулись российских и украинских женщин. Они подчеркнули, что представительницы этих стран часто украшали обложки глянцевых журналов.
«Хотя погода в России порой бывает суровой, холодной и беспощадной, красота способна растопить многое, и российские женщины, кажется, всегда демонстрируют теплоту, которая легко преодолевает порой жесткий климат», — отметили авторы исследования.
Они добавили, что список красавиц также нельзя себе представить без итальянок и француженок.
«Известная как страна любви, романтики и поэзии, Франция является родиной множества красивых женщин, таких как легендарно сексуальные актрисы Брижит Бардо, Катрин Денев и Марион Котийяр, — подчеркнули аналитики.
Среди известных итальянок назвали Монику Беллуччи, Софию Лорен и Изабеллу Росселлини. Не забыли авторы и про США, в которых можно встретить женщин самых разных национальностей и этнической принадлежности.