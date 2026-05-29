Красота в снегах. Россию назвали страной с самыми очаровательными женщинами

Россия оказалась на 4-м месте в рейтинге самых красивых женщин мира

Аналитики подсчитали, женщин каких стран чаще всего признают самыми красивыми. Чтобы составить рейтинг, специалисты изучили данные конкурсов красоты и мнение пользователей Сети.

Итоги исследования

Топ стран с красавицами опубликовал сайт World Population Review. Чтобы подготовить список, специалисты изучили множество рейтингов 2025 года, в которых оценивалась привлекательность женщин.

Учитывались результаты международных конкурсов красоты, популярность представительниц разных стран в мире знаменитостей, а также мнения экспертов. В качестве дополнительного источника авторы рейтинга также опирались на голосования пользователей форума Reddit.

В итоге страной с самыми красивыми женщинами признали Колумбию. На второй строчке расположилась Польша, а на третьем — Греция. В топ-5 также вошли Россия и Чехия.

Аутсайдерами стали Венесуэла, Албания и Испания — эти страны поставили на последние строчки рейтинга.

Авторы исследования подчеркнули, что красота является субъективным и слишком всеобъемлющим понятием, поэтому не стоит относиться к результатам слишком серьезно.

«Один человек может считать определенный цвет волос или глаз самым привлекательным. Другой может предпочитать определенный тон кожи или форму тела. Третий может считать, что истинная привлекательность заключается не только в внешности женщины, но и в ее добром сердце, чувстве юмора или любви к танцам», — отметили в World Population Review.