Платформу коммерческих согласий протестируют на «Госуслугах» | 360°

Общество 03 мая 2024, 07:24 Платформу коммерческих согласий протестируют на «Госуслугах» «Известия»: Минфин и ЦФ протестируют платформу согласий на «Госуслугах» в 2024-м Pogiba Aleksandra/news.ru / Global Look Press

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Центробанк и Министерство финансов России вместе с участниками финансового рынка до конца 2024 года протестируют на базе портала «Госуслуги» платформу коммерческих согласий. Она позволит клиентам получать банковские услуги, а также услуги брокеров и страховщиков не подтверждая сведения о себе дополнительно. Об этом написали «Известия».

Отмечается, что с 2026 года в России планируют начать внедрять обязательное использование открытых API на финрынке. Теоретически это может привести к созданию приложений в режиме «одного окна» — можно будет, не вводя дополнительно данные о себе, получать в одном месте любые услуги от медучреждений, магазинов и так далее. Но для обмена клиентскими данными через открытые API необходимо согласие клиента, которое он также сможет отозвать в любой момент, если позволяет законодательство. С этой целью и планируется пилотирование прототипа платформы коммерческих согласий.

Например, клиенту потребуется дистанционно получить услугу финансовой организации, у которой о нем недостаточно данных, и он сможет согласиться на их передачу из другой организации. Не нужно будет вводить все сведения многократно — достаточно будет дать согласие один раз через «Госуслуги».

Ранее в Московской области усовершенствовали онлайн-услугу для банков: опцией заполнения полей снабдили сервис для аккредитованных банков на портале госуслуг Подмосковья.