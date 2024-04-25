Онлайн-услугу для банков улучшили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 11:35 Онлайн-услугу для банков улучшили в Подмосковье Медиасток.рф

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Сервис для аккредитованных банков снабдили опцией автозаполнения полей на портале госуслуг Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«Благодаря нововведениям на заполнение заявлений уходит меньше времени, снижается количество отказов в предоставлении услуг, ведомства быстрее рассматривают заявки и направляют обратную связь», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Услуга «Предоставление документов аккредитованными кредитными организациями в рамках программы льготного кредитования» предназначена для банков, которые ранее заключили соглашение с государством о возмещении расходов при выдаче льготных кредитов бизнесу.

Заявление рассмотрят в течение семи рабочих дней.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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