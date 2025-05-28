Депутат Якубовский объяснил факторы повышения тарифов на ЖКУ

Депутат Госдумы и член Комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в интервью с телеканалом «Звезда» подчеркнул сложность ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Он отметил, что эта область тесно связана с рынком строительных материалов, цены на которые постоянно увеличиваются.

«На мой взгляд, ждать понижения тарифов — это утопия, по одной простой причине — отрасль ЖКХ она не существует в вакууме, в ней работают рабочие, у которых должна как-то индексироваться заработная плата», — пояснил депутат.

Якубовский также указал на необходимость разработки дополнительных программ субсидирования для ЖКХ. В частности, обсуждаются меры поддержки молодых семей с детьми, включая постепенное снижение платы за каждого ребенка.

Напомним, что с 1 июля 2025 года в Москве планируется индексация тарифов ЖКХ в соответствии с распоряжением правительства РФ. Предельный индекс размера платы за коммунальные услуги составит 15%.