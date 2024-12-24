Пятно мазута после крушения танкеров может сменить маршрут. Какие участки моря под угрозой

У побережья Кубани круглосуточно работают добровольцы и спасатели. Они продолжают очищать пляжи после катастрофы с танкерами в Керченском проливе. Эколог Георгий Каваносян в беседе с РИА «Новости» предположил, что пятно мазута в Черном море может изменить свой маршрут.

«Проанализировав радиолокационные снимки, могу отметить следующее: пятно отошло от побережья Керченского полуострова и движется в сторону Таманского залива, к Тамано-Запорожскому заказнику», — сказал он.

Сегодня ожидается изменение ветра, поэтому с вероятностью 95% пятно направится в сторону Керченского полуострова. В связи с этим необходимо усилить наблюдение за ситуацией и направить туда дополнительные силы.

В настоящее время на побережье Кубани в круглосуточном режиме работают волонтеры и спасатели. Ветеринары, приехавшие со всех уголков страны, оказывают помощь птицам, которые оказались в мазуте.

Они стабилизируют их состояние и отправляют на реабилитацию. Загрязненный песок люди упаковывают в мешки и вывозят на утилизацию.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что выброшенные после крушения танкеров на берег нефтепродукты уберут до 1 февраля. Более десяти тысяч человек участвуют в работах по ликвидации загрязнения мазутом на Кубани после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов.