Мурашко: пятеро пострадавших в «Крокусе» по-прежнему в больницах

Пять человек, которые пострадали во время теракта в «Крокус Сити Холле», по-прежнему находятся в больницах. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Как сообщил ТАСС , об этом рассказал во время Петербургского международного экономического форума министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Пятеро пострадавших в результате теракта в „Крокус Сити Холле“ продолжают проходить лечение в стационарах Москвы и федеральных центров», — отметил он.

Врачам удалось спасти их жизни. Пострадавшие при теракте идут на поправку. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, добавил Мурашко.

На месте «Крокус Сити Холла», где 22 марта в результате теракта погибли 145 человек, может появиться памятный сквер. Обсуждения о строительстве уже идут, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Вечером 22 марта вооруженные боевики ворвались в здание «Крокус Сити Холла». Перед началом концерта группы «Пикник» они начали стрелять по зрителям, после чего подожгли здание.