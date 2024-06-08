Пятеро пострадавших во время теракта в «Крокусе» до сих пор в больницах — Мурашко

Мурашко: пятеро пострадавших в «Крокусе» по-прежнему в больницах

Фото: РИА «Новости»

Пять человек, которые пострадали во время теракта в «Крокус Сити Холле», по-прежнему находятся в больницах. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Как сообщил ТАСС, об этом рассказал во время Петербургского международного экономического форума министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Пятеро пострадавших в результате теракта в „Крокус Сити Холле“ продолжают проходить лечение в стационарах Москвы и федеральных центров», — отметил он.

Врачам удалось спасти их жизни. Пострадавшие при теракте идут на поправку. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, добавил Мурашко.

На месте «Крокус Сити Холла», где 22 марта в результате теракта погибли 145 человек, может появиться памятный сквер. Обсуждения о строительстве уже идут, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Вечером 22 марта вооруженные боевики ворвались в здание «Крокус Сити Холла». Перед началом концерта группы «Пикник» они начали стрелять по зрителям, после чего подожгли здание.

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