Пятеро пострадавших во время теракта в «Крокусе» до сих пор в больницах — Мурашко
Мурашко: пятеро пострадавших в «Крокусе» по-прежнему в больницах
Пять человек, которые пострадали во время теракта в «Крокус Сити Холле», по-прежнему находятся в больницах. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Как сообщил ТАСС, об этом рассказал во время Петербургского международного экономического форума министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Пятеро пострадавших в результате теракта в „Крокус Сити Холле“ продолжают проходить лечение в стационарах Москвы и федеральных центров», — отметил он.
Врачам удалось спасти их жизни. Пострадавшие при теракте идут на поправку. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, добавил Мурашко.
На месте «Крокус Сити Холла», где 22 марта в результате теракта погибли 145 человек, может появиться памятный сквер. Обсуждения о строительстве уже идут, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Вечером 22 марта вооруженные боевики ворвались в здание «Крокус Сити Холла». Перед началом концерта группы «Пикник» они начали стрелять по зрителям, после чего подожгли здание.