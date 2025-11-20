Россиян предупредили об увеличении цен на маркетплейсах из-за запрета скидок

В России цены для покупателей увеличатся на 15-20% после запрета скидок на маркетплейсах. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Wildberries & Russ.

В компании отметили, что сейчас платформами пользуются более 80 миллионов человек.

«Истинная цель крупных банков, лоббирующих запрет скидок, нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов и самих платформ. От запрета скидок пострадают миллионы потребителей по всей России, для которых товары станут дороже», –отметили в RWB.

В компании добавили, что во многих странах уже поставили под сомнение эффективность жесткого регулирования цен на платформах. Выяснилось, что это вредит пользователям. В России, к слову, уже существует запрет на установление монопольно низких цен.

Важно и то, что именно крупнейшие банки страны предложили запретить скидки на маркетплейсах. Они развивают собственные экосистемы и цифровые платформы, где еще активнее подвигают собственные услуги и средства платежа, используя скидки, бонусы и кешбэки. Кроме того, они являются конкурентами Ozon и Wildberries.

Ранее в ФАС сообщали, что российские маркетплейсы поменяли правила для продавцов, введенные в августе и сентябре. В частности, речь идет об индексе оплаты товара на Wildberries.