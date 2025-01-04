Пьяные жители Анапы напали на волонтеров, спасающих птиц

Полиция Анапы приступила к проверке после сообщений о выходке пьяного местного жителя, пытавшегося отобрать у волонтеров птиц, спасенных после разлива мазута. Об этом «Подъему» сообщили в пресс-службе городского МВД.

Видеоролик, на котором выпившие горожане пристают к волонтерам, накануне разошелся в Сети. Сперва нетрезвый мужчина потребовал продемонстрировать ему птиц, заявив, что это его «гражданское право».

Затем хулиган выхватил одного из пернатых и попытался выпустить на свободу. Но птица улететь не смогла. На помощь жителю Анапы подоспел его собутыльник. Но волонтеры к этому моменту уже успели сесть в машину. Птицы не пострадали.

В полиции города рассказали, что начали проверку, однако найти хулиганов пока не удалось.

Ранее в Краснодарском крае ветеринары выпустили в реку Кубань 200 птиц, спасенных после разлива мазута. Специалисты выхаживали их три недели.