Спасенных после разлива мазута птиц выпустили на волю в Краснодарском крае

В Краснодарском крае выпустили на волю птиц, пострадавших после разлива мазута. Ветеринары ухаживали за пернатыми три недели, сообщили в региональном оперативном штабе .

Ветеринары Краснодарского сафари-парка выпустили 200 птиц, спасенных в Анапе и Темрюкском районе, в естественную среду обитания — в реку Кубань.

«Орнитологи три недели следили за состоянием пернатых и старались создать для них условия, близкие к естественным. Все для того, чтобы после возвращения в природу птицы могли сразу вернуться к привычной жизни», — пояснили в оперштабе.

Ранее стало известно, что с побережья в Краснодарском крае вывезли больше 86 тонн грунта с мазутом. Работы продолжаются.

Всего в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Разлив произошел 15 декабря после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в районе Керченского пролива.