Piter.TV рассказал о новых водных турах в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, часто называемый Северной Венецией, открывает свои красоты с воды. В 2026 году водный туризм предлагает новые маршруты для знакомства с городом. Компания «Нева Тревел» рассказала Piter.TV о новинках сезона. В числе главных новинок — ночные рейсы на новых катамаранах «Котлин».

Прогулки будут проходить под разведенными пролетами мостов, отдельно от других судов. Высота катамарана позволит сделать проход под мостами особенно впечатляющим.

Среди новинок — программа «Восемь разведенных мостов на катамаране» в будние дни и расширенный формат в выходные — «Вечеринка, залив и семь разводных мостов на катамаране».

Каждый летний сезон можно выбрать тур из 30 различных регулярных водных маршрутов и специальных программ: экскурсии по рекам и каналам, прогулки по Неве и Финскому заливу, ночные с разводкой мостов и трансфер в пригороды на скоростных судах.

Для гостей Северной столицы, которые хотят лучше познакомиться с городом, стоит рассмотреть водные прогулки в пригороды к знаменитым фонтанам Петергофа и в город морской славы Кронштадт (парк «Остров фортов»). Эти направления показывают масштаб города за пределами центра: морской фасад, форты, парки, архитектуру пригородов.

Стоимость дневного билета на взрослого человека в среднем составляет 1300 рублей, вечерние и ночные программы на развод мостов стартуют от 1950 рублей.

К летнему сезону расширится линейка комбо-туров — маршрутов, которые объединяют в одном билете, например, поездку в Петергоф и Кронштадт или дневную прогулку по рекам и ночной тур на развод мостов.