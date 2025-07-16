Письмо патриарха Кирилла в поддержку фактических брачных отношений появилось в Сети

Клишас поддержал позицию патриарха Кирилла о фактических брачных отношениях

Фото: РИА «Новости»

Сенатор Совфеда Андрей Клишас поддержал позицию патриарха Кирилла о «фактических брачных отношениях». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По вопросу традиционных ценностей в законопроекте о фактических брачных отношениях я склонен больше доверять Святейшему Патриарху Кириллу», — отметил политик.

В опубликованном Клишасом письме Кирилла говорится, что инициативу необходимо поддержать, поскольку она предоставит социальные гарантии лицам, состоящим в фактических брачных отношениях с погибшими на СВО военнослужащими, а также погибшими во время пребывания на территории зоны СВО.

Депутат Павел Крашенинников заявлял, что во втором чтении проекта в Госдуме предлагали признать правовые последствия для фактических брачных отношений. Однако  отношения не станут называть браком и не приравняют к нему.

В случае признания судом этих отношений партнер будет наследником первой очереди.

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