Письмо патриарха Кирилла в поддержку фактических брачных отношений появилось в Сети

Сенатор Совфеда Андрей Клишас поддержал позицию патриарха Кирилла о «фактических брачных отношениях». Об этом он написал в своем Telegram-канале .

«По вопросу традиционных ценностей в законопроекте о фактических брачных отношениях я склонен больше доверять Святейшему Патриарху Кириллу», — отметил политик.

В опубликованном Клишасом письме Кирилла говорится, что инициативу необходимо поддержать, поскольку она предоставит социальные гарантии лицам, состоящим в фактических брачных отношениях с погибшими на СВО военнослужащими, а также погибшими во время пребывания на территории зоны СВО.

Депутат Павел Крашенинников заявлял, что во втором чтении проекта в Госдуме предлагали признать правовые последствия для фактических брачных отношений. Однако отношения не станут называть браком и не приравняют к нему.

В случае признания судом этих отношений партнер будет наследником первой очереди.