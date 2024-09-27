Писателя Гениса и политолога Фельштинского признали иноагентами

Минюст внес в список иноагентов писателя Гениса и центр «Досье»

Статус иностранных агентов в России получили писатели Александр Генис* и Сергей Гуляев*, бывший директор премии «Большая книга» Георгий Урушадзе*, политолог Юрий Фельштинский*, психолог Александр Эткинд*, а также подконтрольный предпринимателю Михаилу Ходорковскому* центр «Досье»*. Все они пополнили реестр на сайте Минюста .

В пресс-службе ведомства заявили, что Генис* распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России, сотрудничал с иностранными агентами и признанными нежелательными некоммерческими организациями. Кроме того, он выступал против проведения специальной военной операции.

Включение в реестр Гуляева* объяснили такими же аргументами, но добавили, что он состоит в организации, чья деятельность в России признана нежелательной.

Георгия Урушадзе* уличили в публичном распространении материалов иностранных агентов и работе на нежелательные в России организации.

Фельштинский* также сотрудничал с иноагентами и помогал им в создании и распространении материалов. Оба фигуранта списка критиковали спецоперацию.

Эткинд* выступал в качестве респондента на площадках иностранных агентов, высказывался против спецоперации, а также распространял фейки о российской армии.

Все новые фигуранты списка живут за границей.

Центр «Досье»*, кроме распространения материалов иностранных агентов, выступления против СВО и распространения фейков о России, также является частью организации, чья деятельность признана на территории России нежелательной.

На минувшей неделе Минюст включил в реестр иностранных агентов издание «Собеседник»*. Также в список попали бывший депутат Семилукского райсовета Воронежской области Нина Беляева*, заместитель председателя партии «Яблоко» Владимир Дорохов*, видеодизайнер Михаил Ежов*, ЛГБТ***-активист Ярослав Распутин* и московский общественник Олег Степанов*.

*Признаны в России иностранным агентами.

**Запрещенная в России экстремистская организация.