Писателя Гениса и политолога Фельштинского признали иноагентами
Минюст внес в список иноагентов писателя Гениса и центр «Досье»
Статус иностранных агентов в России получили писатели Александр Генис* и Сергей Гуляев*, бывший директор премии «Большая книга» Георгий Урушадзе*, политолог Юрий Фельштинский*, психолог Александр Эткинд*, а также подконтрольный предпринимателю Михаилу Ходорковскому* центр «Досье»*. Все они пополнили реестр на сайте Минюста.
В пресс-службе ведомства заявили, что Генис* распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России, сотрудничал с иностранными агентами и признанными нежелательными некоммерческими организациями. Кроме того, он выступал против проведения специальной военной операции.
Включение в реестр Гуляева* объяснили такими же аргументами, но добавили, что он состоит в организации, чья деятельность в России признана нежелательной.
Георгия Урушадзе* уличили в публичном распространении материалов иностранных агентов и работе на нежелательные в России организации.
Фельштинский* также сотрудничал с иноагентами и помогал им в создании и распространении материалов. Оба фигуранта списка критиковали спецоперацию.
Эткинд* выступал в качестве респондента на площадках иностранных агентов, высказывался против спецоперации, а также распространял фейки о российской армии.
Все новые фигуранты списка живут за границей.
Центр «Досье»*, кроме распространения материалов иностранных агентов, выступления против СВО и распространения фейков о России, также является частью организации, чья деятельность признана на территории России нежелательной.
На минувшей неделе Минюст включил в реестр иностранных агентов издание «Собеседник»*. Также в список попали бывший депутат Семилукского райсовета Воронежской области Нина Беляева*, заместитель председателя партии «Яблоко» Владимир Дорохов*, видеодизайнер Михаил Ежов*, ЛГБТ***-активист Ярослав Распутин* и московский общественник Олег Степанов*.
*Признаны в России иностранным агентами.
**Запрещенная в России экстремистская организация.