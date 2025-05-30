Писателя Экслера включили в реестр иноагентов

В список иноагентов попал российский писатель Алексей Экслер*. Об этом сообщил сайт Минюста.
Ведомство также внесло в реестр журналиста Александра Черкасова*, фотографа Евгения Фельдмана* и демографа Алексея Ракшу*. Кроме того, в реестр включили ресурс «Москва против мобилизации»*.
Ранее Минюст признал иноагентом Юрия Пивоварова* — бывшего директора Института научной информации по общественным наукам РАН. Он живет за границей несколько лет. В 2022 году российский суд признал Пивоварова* виновным по делу о растрате в особо крупном размере и заочно арестовал.
*Признаны физическими лицами, выполняющими функции иностранных агентов в России.
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