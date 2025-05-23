Экс-главу ИНИОН РАН Юрия Пивоварова признали иноагентом

Также в реест включили украинского журналиста Алексея Суханова* и поэта Александра Смирнова*.

Пивоваров* несколько лет назад переехал из России за рубеж. В 2022 году его заочно арестовали по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.

В Минюсте отметили, что историк и политолог распространял недостоверную информацию о принимаемых органами российской власти решениях и их политике, а также ложные сведения, формирующие негативный образ ВС России.

Ранее стало известно, что в перечень физлиц-иноагентов также внесли музыканта Васю Обломова*. Он одним из первых осудил Россию после начала СВО и вместе с семьей перебрался в США. Там продолжил выпускать треки с антигосударственной пропагандой.

*Признаны физическими лицами, выполняющими функции иностранных агентов в России.