Писатель Денис Драгунский предложил маркировать книги, написанные с помощью ИИ

Писатель Денис Драгунский в беседе с НСН заявил, что искусственный интеллект не может стать частью большой литературы, и его использование при написании книг допустимо только для проверки справочной информации.

Он поддержал позицию коллеги Сергея Лукьяненко, который считает, что авторы, прибегающие к помощи нейросетей, не должны получать литературные премии.

Драгунский уточнил, что ИИ может быть полезен для проверки фактов — например, дат, имен или маршрутов общественного транспорта. «Любые справки можно использовать, но нельзя, чтобы он за тебя что-то писал», — подчеркнул писатель. Он отметил, что на литературных премиях должны быть запреты на использование ИИ, однако на данный момент стопроцентно проверить авторство текста невозможно. Ранее французский писатель Филипп Жаэнада, лауреат Гонкуровской премии 2026 года, признался, что использовал нейросеть при работе над книгой «Незнакомка с набережной Жавель».