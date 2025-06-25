Пикап-гуру попытался оправдать волну домогательств демографическими проблемами

Российский «пикап-гуру», придумавший флешмоб с домогательствами к девушкам, раскритиковал жертв, которых мужчины хватали за ягодицы. Он заявил, что на повышенное внимание якобы жалуются только те, у кого проблемы в отношениях, сообщил Telegram-канал Baza .

Блогер отметил, что не видит ничего плохого в том, что по его советам мужчины массово начали приставать к женщинам на улицах. По его словам, «при текущем оттоке населения и демографии нужно разрешать все», лишь бы у людей завязывались отношения.

«А не бегать по ментовкам и запрещать курсы, способствующие повышению либидо у программистов и офисных работников», — подчеркнул коуч.

Он уточнил, что задания, которые он дает своим ученикам, якобы увеличивают мужское либидо.

Ранее несколько москвичек пожаловались на неадекватное участников флешмоба, которые, как выяснилось, проходили курс у «гуру соблазнения». Неадекваты предлагали девушкам познакомиться, а после отказа хватали их за ягодицы.