Синоптик Вильфанд: отметка опасного явления превышена на реке Обь в Томской области | 360°

Общество 26 апреля 2024, 15:03 Синоптик Вильфанд: отметка опасного явления превышена на реке Обь в Томской области

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Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ, рассказал о состоянии рек в некоторых регионах России. Слова эксперта опубликовал RT.

Он заявил, что отметка опасного явления превышена на Оби в ряде районов, например возле города Колпашево Томской области. Та же ситуация наблюдается на реках Ишим в Тюменской области и Тобол.

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В целом график половодья продлится до второй половины июня, предупредил специалист.