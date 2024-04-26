Синоптик Вильфанд: отметка опасного явления превышена на реке Обь в Томской области | 360°

Общество

26 апреля 2024, 15:03

Синоптик Вильфанд: отметка опасного явления превышена на реке Обь в Томской области

Читать 360 в

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ, рассказал о состоянии рек в некоторых регионах России. Слова эксперта опубликовал RT.

Он заявил, что отметка опасного явления превышена на Оби в ряде районов, например возле города Колпашево Томской области. Та же ситуация наблюдается на реках Ишим в Тюменской области и Тобол.

Реклама

В целом график половодья продлится до второй половины июня, предупредил специалист.

Гидрометцентр РФ

Реки

Реклама

Реклама