Певцу Шарлоту отказали в отправке в зону СВО

Певец Эдуард Шарлот получил отказ на просьбу об отправке в зону спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В публикации отметили, что сторона защиты музыканта подавала ходатайство об его отправке в зону СВО, но суд ответил адвокатам отказом.

«На фронт Шарлот просился несколько раз, но каждый раз менял свое решение», — добавили в статье.

Артист отбывает наказание в исправительной колонии общего режима. При этом он неоднократно нарушал режимные требования, за это его привлекали к дисциплинарной ответственности.

Суд приговорил Эдуарда Шарлота к пяти годам и шести месяцам за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Музыкант признал вину.

В июне 2023 года певец находясь в Армении, демонстративно сжег свой российский паспорт и снял этот процесс на видео. На другом ролике Шарлот разорвал георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступил на нее.