Певцов посоветовал уехавшим из России артистам «не квакать»

Депутат Госдумы Дмитрий Певцов раскритиковал покинувших Россию артистов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Певцов подчеркнул, что творческим людям необходимо заниматься делом, создавать свою музыку и делать свою эстраду.

«А вот эти ребята, которые еще что-то пытаются квакать, или крякать, или изливать желчь, ну, Господь им судья… Собака лает, караван идет», — отметил депутат.

Ранее Дмитрий Певцов призвал найти управу на предателей родины. Эти его слова прозвучали после нашумевшего интервью Аллы Пугачевой Катерине Гордеевой*, в котором исполнительница хита «Миллион алых роз» допустила ряд антироссийских высказываний.

*Признана в России иноагентом.