Певица Анна Семенович рассказала, как едва не проспала последний звонок

В России 26 мая прозвенел последний звонок для выпускников школ. В честь этого знаменательного праздника Общественная служба новостей решила узнать у знаменитостей, какие воспоминания о школьных годах у них остались.

Певица Анна Семенович поделилась забавной историей о том, как едва не пропустила собственное школьное мероприятие.

«У меня выпуск совпал с тяжелыми тренировками по фигурному катанию. После нескольких дней изнурительных прогонов я пришла домой и уснула. Проснулась утром, когда последний звонок был в самом разгаре, побежала в школу и кое-как успела к моменту, когда уже объявляли мою фамилию», — рассказала звезда.

Певица отметила, что аттестат она получала под громкий смех и овации одноклассников.