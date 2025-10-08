Певец-иноагент владел коттеджем с бомбоубежищем в Подмосковье

У иноагента Покровского нашли коттедж с бомбоубежищем в Подмосковье

Основатель группы «Ногу свело!» Максим Покровский* мог переписать загородный дом с бомбоубежищем в Рузском районе на супругу. Об этом сообщил RT .

У недвижимости в январе 2024 года на основании брачного договора сменился собственник.

Вероятно, таким образом Покровский* пытался вывести активы из-под действия закона об иноагентах, предположила редакция.

Певец приобрел земельный участок в 2002 году. Согласно данным Росреестра, позднее там появились постройки.

На месте элитного поселка раньше находилась воинская часть, в наследство от которой Покровский* получил бомбоубежище.

В марте 2023 года музыканта включили в реестр иноагентов. Покровский* пытался обжаловать решение, но получил отказ в Верховном суде.

Покровский* еще в 2016 году переехал жить в США, у него есть американский паспорт.

* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.