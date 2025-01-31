Петростат: средний возраст жителей Санкт-Петербурга составил 42,5 года

В Санкт-Петербурге проживают 5,5 миллиона человек. Средний возраст горожан составил 42,5 года, что выше среднего показателя по России, составляющего 40,9 года, но немного ниже московского уровня в 42,8 года. Об этом сообщает сайт Gazeta.SPb со ссылкой на данные Петростата на 1 января 2024 года.

При этом в Северной столице наблюдается дисбаланс полов: на тысячу мужчин приходится 1219 женщин. Это выше, чем в Москве (1154) и по России в целом (1152). На 1000 трудоспособных петербуржцев приходится 667 иждивенцев, в их числе дети и пенсионеры.

Наиболее населенными районами стали Приморский (704 тысячи жителей) и Невский (548,8 тысяч жителей). Меньше всего жителей в Кронштадтском (44,5 тысячи) и Курортном (83,7 тысячи) районах. Самый «молодой» район — Пушкинский. Здесь средний возраст жителей составляет 39,3 года. Наиболее «возрастным» районом оказался Центральный с показателем 44,4 года.