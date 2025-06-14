Петербуржцы устроили «кричащую акцию» на Троицком мосту

Несколько десятков жителей Петербурга собрались в центре города, чтобы выпустить вместе с криком негативные эмоции. Об этом сообщила «Фонтанка» .

Петербуржцы одновременно громко закричали на Троицком мосту. Длинную цепочку голосящих людей засняли на камеру.

Акция прошла рано утром — в 07:00 по московскому времени. Организатором акции выступил блогер Артем. По его словам, необычную «терапию криком» заранее согласовали с полицией.

В июне в Подольске прошла акция «Спорт в каждый двор». Более 150 жителей провели массовые тренировки, в том числе мастер-классы по ворк-ауту. В качестве поощрения активности и стремления к здоровому образу жизни участникам акции раздали призы.