Петербуржцы устроили «кричащую акцию» на Троицком мосту

Несколько десятков жителей Петербурга собрались в центре города, чтобы выпустить вместе с криком негативные эмоции. Об этом сообщила «Фонтанка».
Петербуржцы одновременно громко закричали на Троицком мосту. Длинную цепочку голосящих людей засняли на камеру.
Акция прошла рано утром — в 07:00 по московскому времени. Организатором акции выступил блогер Артем. По его словам, необычную «терапию криком» заранее согласовали с полицией.
В июне в Подольске прошла акция «Спорт в каждый двор». Более 150 жителей провели массовые тренировки, в том числе мастер-классы по ворк-ауту. В качестве поощрения активности и стремления к здоровому образу жизни участникам акции раздали призы.
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