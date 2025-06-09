Более 150 человек приняли участие в акции «Спорт в каждый двор» в Подольске

В Подольске 7 и 8 июня прошли массовые тренировки в рамках проекта «Спорт в каждый двор», в которых приняли участие свыше 150 жителей города. Всем участникам раздали призы за активность и стремление к здоровому образу жизни.

В воскресенье занятия на свежем воздухе прошли для жителей домов № 7 на улице Генерала Смирнова, № 12 на улице Генерала Стрельбицкого, № 7 на улице Академика Доллежаля и № 4 на улице Генерала Варенникова.

Для детей тренировки провели инструкторы по воздушно-силовой атлетике из спортшколы «Лидер». Программа ориентирована на самых юных спортсменов, однако родители часто присоединяются к занятиям вместе с детьми.