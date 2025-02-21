Петербуржцев предупредили об ограничении движения из-за антитеррористических учений

В последней декаде февраля в Московском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Участниками мероприятий под названием «Экран-2025» станут представители силовых ведомств, правоохранительных органов и спецслужб. Цель учений — отработка взаимодействия региональных структур по пресечению диверсионно-террористического акта на объекте социальной инфраструктуры.

«В связи с этим, обращаем внимание на возможность временных ограничений движения транспортных средств и пешеходов в районе проведения учения», — сообщили в пресс-службе.

Об итогах учений сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что на объектах «Мострансавто» за год провели более 70 антитеррористических тренировок, направленных на обучение персонала, охранников и сотрудников службы безопасности действиям в экстренных ситуациях.