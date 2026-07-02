Петербуржец возместил ущерб теще за кражу ювелирных украшений

Судебные приставы обязали 35-летнего петербуржца выплатить почти 500 тысяч рублей своей теще. Мужчина похитил у пенсионерки золотые украшения и сдал их в ломбард, написала gazeta.spb.ru .

В то время мужчина проживал вместе с семьей у своей тещи. Пока пенсионерка была на даче, он взял ее драгоценности из прикроватной тумбочки и сдал в ломбард, получив около 600 тысяч рублей. Вернувшись, женщина потребовала от родственников вернуть украденное и выселиться, но получила отказ. Тогда она обратилась в полицию.

Похитителя осудили за кражу и приговорили к условному сроку. Во время следствия мужчина вернул часть украшений, а суд постановил выплатить почти 500 тысяч рублей в качестве компенсации.

Исполнительный лист передали судебным приставам. Должника уведомили о задолженности и ограничили ему выезд за границу. После назначения исполнительского сбора в 53 тысячи рублей мужчина начал выплачивать деньги теще частями. Последний платеж закрыл производство, и права пенсионерки были восстановлены.