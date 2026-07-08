Петербуржец получил наказание за использование поддельных водительских прав

Житель Санкт-Петербурга был осужден за использование поддельных водительских прав. Молодой человек не смог сдать экзамен в ГИБДД и решил приобрести фальшивый документ, написала «Мойка78» .

Прокуратура Выборгского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего автомобилиста. Его признали виновным в использовании заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

По данным следствия, в январе 2026 года молодой человек был остановлен сотрудниками ДПС. Когда его попросили предъявить документы, он предъявил поддельные права. Правоохранителей насторожило состояние документа, и они решили провести экспертизу. Выяснилось, что права были изготовлены с помощью цветной струйной печати, а не из специального лазероактивного пластика, как настоящие.

На суде фигурант признался, что в течение года пытался сдать экзамен в ГИБДД, но безуспешно. Тогда он нашел объявление о продаже прав в интернете и перевел продавцу 70 тысяч рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на срок шесть месяцев.