Петербуржец подал в суд на посольство США за долгое оформление визы

Россиянин решил засудить посольство США за долгое оформление визы, которое привело к банкротству его компании. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в Telegram-канале .

Петербуржец заявил, что в 2016 году хотел открыть транспортную компанию в Джорджии. Он подал необходимый пакет документов для получения рабочей визы, а также перевел на счет созданной им фирмы 95 тысяч долларов (около восьми миллионов рублей — прим. ред.).

С 2016 по 2019 год компания россиянина дважды запрашивала продление рабочей визы и дважды получала одобрение. Однако в мае 2019-го бизнесмен не получил ответа от миграционной службы, а в декабре того же года ему вернули паспорт без визы.

На протяжении всего следующего года предприниматель продолжал отправлять обращения в посольства, но визу ему дали только в ноябре 2020-го.

«Посольство США в Москве 441 день рассматривало заявление истца о продлении визы, и это привело к банкротству компании», — отметили в заявлении.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты ужесточат правила въезда для граждан 43 стран, включая Россию. Въезд с туристическими целями окажется под вопросом.