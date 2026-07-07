Петербурженку отправили в колонию-поселение за долги по алиментам

Суд в Санкт-Петербурге приговорил 38-летнюю женщину к 9 месяцам колонии-поселения из-за неуплаты алиментов на ребенка. Общая сумма ее задолженности перед 14-летним сыном составила более 1,6 миллиона рублей, написала gazeta.spb.ru .

По информации пресс-службы ГУФССП России по Санкт-Петербургу, в 2016 году женщину лишили родительских прав и обязали выплачивать четверть своих доходов на содержание сына. Однако она не выполняла это обязательство, и деньги не поступали в организацию опеки и попечительства.

За неисполнение обязательств судебный пристав привлек ее к административной ответственности. Суд назначил женщине 80 часов обязательных работ, но она так и не приступила к ним.

Поскольку долг продолжал расти, в 2025 году ее осудили на 8 месяцев исправительных работ. Но и после этого женщина не предприняла попыток погасить задолженность. В результате повторного привлечения к уголовной ответственности ей был назначен реальный срок — 9 месяцев в колонии-поселении.