Петербурженка рассказала, что создает винтажные новогодние игрушки из подручных материалов

В Санкт-Петербурге подготовка к зимним праздникам — особое событие. Город преображается: жители украшают окна, выбирают гирлянды, достают коробки с игрушками. Среди них есть те, кто создает новогоднее волшебство своими руками, сообщила газета «Петербургский дневник» .

Так, петербурженка Надежда Крапива делает украшения из всего, что оказывается под рукой. Старые коробки превращаются у нее в санки и скрипки, пробка от шампанского — в Щелкунчика, а детский пластилин — в забавного медвежонка, написал Piter.TV.

Рукоделием Надежда увлеклась еще в детстве, и сегодня это стало семейной традицией. Одни игрушки она делает за вечер, другие «созревают» месяцами или даже годами.

«Мне хотелось, чтобы детям было интересно рассматривать елочку», — вспоминает мастерица.

Стиль ее игрушек тяготеет к винтажу. На ежегодной «домашней выставке» можно встретить мышиных королей, лошадок, паровозы, медведей и героев сказок. Несмотря на возможность превратить хобби в бизнес, Надежда уверена, что гораздо больше по душе ей радовать родных и близких.