Петербурженка после декрета подала в суд на работодателя и сменила пол

Фото: РИА «Новости»

Сделавшая операцию по смене пола* жительница Санкт-Петербурга попросила районный суд установить факт ее увольнения из организации. Будучи женщиной, она уходила в отпуск по беременности и родам, во время которых фирма ликвидировалась. Об этом заявила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Во время работы в компании жительница Петербурга ушла в отпуск по уходу за ребенком, а по возвращении из него узнала о ликвидации фирмы. После родов жительница Петербурга также сменила пол*, получив документы на мужское имя. На просьбы внести в электронную трудовую книжку данные об увольнении работодатель не отвечал, поэтому она обратилась в суд.

Ранее в Швеции приняли закон, разрешающий менять пол* несовершеннолетним. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что подобные инициативы приведут европейскую страну к вырождению нации. Он добавил, что в Европе операции по смене пола стали прибыльным бизнесом.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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