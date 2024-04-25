России с ними не по пути. Володин высказался о законах по смене пола в Европе | 360°

25 апреля 2024, 08:28
России с ними не по пути. Володин высказался о законах по смене пола в Европе
Володин: принятые в странах Европы законы о смене пола ведут к вырождению нации
В Швеции приняли закон, разрешающий несовершеннолетним юридически менять пол. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в Teleram-канале заявил, что такая политика ведет к вырождению нации.
Депутат напомнил, что Швеция — не единственная страна, где приняли такой закон. Ранее его поддержали в Германии. Закон об упрощении порядка смены пола также приняли в Финляндии, Испании, Норвегии, Британии, Дании.
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А в Шотландии с апреля 2024 года ввели наказание за неправильное использование местоимений в адрес трансгендеров. За это нарушителям грозит лишение свободы до семи лет, пояснил Володин.
«Активная пропаганда привела к тому, что операции по смене пола стали прибыльным бизнесом», — написал спикер ГД.
В 2023 году рынок, связанный со сменой пола, увеличился до миллиарда долларов. Его рост ожидается на уровне 12%, отметил депутат.
По мнению Володина, то, что происходит в США и Европе, является настоящей трагедией. Число детей, у которых диагностировали расстройство гендерной идентичности, постоянно растет.
«Нам с ними не по пути. Мы против этого», — подытожил парламентарий.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что сохранение традиционных ценностей является основой суверенитета России.
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