России с ними не по пути. Володин высказался о законах по смене пола в Европе | 360°

Мир 25 апреля 2024, 08:28 России с ними не по пути. Володин высказался о законах по смене пола в Европе Володин: принятые в странах Европы законы о смене пола ведут к вырождению нации РИА «Новости»

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В Швеции приняли закон, разрешающий несовершеннолетним юридически менять пол. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в Teleram-канале заявил, что такая политика ведет к вырождению нации.

Депутат напомнил, что Швеция — не единственная страна, где приняли такой закон. Ранее его поддержали в Германии. Закон об упрощении порядка смены пола также приняли в Финляндии, Испании, Норвегии, Британии, Дании.

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А в Шотландии с апреля 2024 года ввели наказание за неправильное использование местоимений в адрес трансгендеров. За это нарушителям грозит лишение свободы до семи лет, пояснил Володин.

«Активная пропаганда привела к тому, что операции по смене пола стали прибыльным бизнесом», — написал спикер ГД.

В 2023 году рынок, связанный со сменой пола, увеличился до миллиарда долларов. Его рост ожидается на уровне 12%, отметил депутат.

По мнению Володина, то, что происходит в США и Европе, является настоящей трагедией. Число детей, у которых диагностировали расстройство гендерной идентичности, постоянно растет.

«Нам с ними не по пути. Мы против этого», — подытожил парламентарий.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что сохранение традиционных ценностей является основой суверенитета России.