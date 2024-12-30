Петербургскую школьницу отправили в СИЗО за портреты террористов на стенах школы

Суд арестовал девочку, которая повесила портреты террористов в школе

Кировский районный суд Санкт-Петербурга назначил два месяца ареста 16-летней девочке. Она повесила в школе портреты внесенных в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Дениса Капустина* и Алексея Левкина**, сообщила пресс-служба петербургских судов в официальном Telegram-канале .

Как пояснили в пресс-службе, школьницу подозревают в публичных призывах, пропаганде и оправдании терроризма. Речь идет о части первой статьи 205.2 УК РФ — максимальное предусмотренное ей наказание составляет до пяти лет лишения свободы.

Школьница просила назначить ей домашний арест в виде меры пресечения. В суде же заявили, что она «повесила фото террористов на школьный стенд».

Несовершеннолетнюю девочку, как ранее писала «Фонтанка», задержали после того, как 26 декабря в одной из школ Санкт-Петербурга на стенде инспектора повесили фотографии основателей запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус»***.

Сначала полиция задержала заместителя директора учебного заведения — та отрицала причастность к снимкам.

Ранее школьница из Петербурга подделала паспорт ради секса с 25-летним мужчиной.

*В России внесен в перечень террористов и экстремистов

**В России внесен в перечень террористов и экстремистов

***Запрещенная в России террористическая организация