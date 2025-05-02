Петербургский суд обязал Росрыболовство разрешить вылов корюшки

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти постановил, что Росрыболовство незаконно запретило россиянам ловить корюшку и нарушило их права. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

В суд на Росрыболовство подал предприниматель, которому отказали в разрешении на вылов корюшки. В итоге ведомство обязали выдать необходимые документы и компенсировать петербуржцу судебные издержки.

По информации издания, в последнее время рыбаки стали чаще жаловаться на бюрократические проблемы, связанные с добычей корюшки. Судебное решение может стать прецедентом для других предпринимателей.

Корюшку можно поймать в Петербурге и Ленобласти весной. Отловом занимаются не только крупные предприятия, но представители малого бизнеса.

Ранее диетолог рассказала, в каком виде корюшка наиболее полезна. Она посоветовала варить или запекать рыбу, чтобы сохранить полезные вещества. По словам эксперта, в корюшке содержатся омега-3 жирные кислоты, микроэлементы и витамины A и D.