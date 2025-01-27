Корги-полицейский в Китае лишился угощений из-за сна на рабочем месте

Первого пса-полицейского породы корги в Китае лишили премии в виде угощений из-за сна на рабочем месте. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP).

Пес по кличке Фу Цзай прославился в интернете после того, как Бюро общественной безопасности городского округа Вэйфан опубликовало ролик, где сообщило, что в 2024 году корги исполнил большое количество рабочих поручений и повысил авторитет среди служебных собак. За это четвероногого полицейского наградили красным поводком, игрушками и вкусной едой.

«Но из-за вашего недавнего поведения, усталости на рабочем месте и даже мочеиспускания в собственную миску нам пришлось оштрафовать вас и конфисковать закуски в качестве наказания», — заявил представитель бюро, обратившись к Фу Цзаю на видео.

Журналисты заявили, что интернет-пользователи расстроились из-за наказания корги. Люди потребовали простить пса и вернуть ему награду. После этого бюро заверило, что пушистый полицейский получил «щедрый подарочный набор к лунному Новому году».

Это не единственный случай, когда у животных возникали проблемы на работе. В прошлом году в Калининградской области уволили кота Сергея после доноса.