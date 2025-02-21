«Петербургский дневник» передаст военным спецвыпуск газеты к 23 Февраля

Специальный выпуск газеты « Петербургский дневник » подготовили для передачи военнослужащим к празднованию Дня защитника Отечества. Соответствующее распоряжение отдал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

С 2022 года газета выпустила семь специальных изданий для солдат, находящихся на службе. Очередной фронтовой номер посвящен предстоящему празднику.

«Президент объявил 2025-й Годом защитника Отечества — в память о героях и в знак неразрывной связи поколений. Это ваш год!» — заявил Беглов.

От имени ветеранов Великой Отечественной войны выступила Елена Тихомирова, председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Она выразила искреннюю благодарность бойцам за их смелость и защиту страны.